Elección de Luis Bello como intendente de Asunción fue por incumplimiento de un acuerdo, según Centurión

La Junta Municipal de Asunción designó al concejal colorado cartista Luis Bello como sucesor de Óscar “Nenecho” Rodríguez, quien renunció a la intendencia para evitar elecciones abiertas. Al respecto, el diputado colorado Daniel Centurión sostuvo que la elección fue por el incumplimiento de un acuerdo.

“Íbamos a estar felicitando a un intendente de la disidencia si se hubiese cumplido aquel acuerdo del que yo participé invitado por los concejales en la casa del expresidente Marito. La oposición había manifestado que iba a acompañar la propuesta de un disidente”, detalló.

Sin embargo, “ese acuerdo se rompe por parte de la oposición” y aparentemente se quiso proponer a Álvaro Grau como nuevo intendente, aunque este supuestamente -según Centurión- se pasaba “atacándole y acusándole” a los disidentes.

“Los concejales pidieron la liberación de votos y construyeron lo que consideraron correcto. A Bello y a un amigo o amiga presidente de la Junta, que piensen en la ciudadanía, que cambien radicalmente este modelo que destruyó Asunción. Que se haga lo que tenga que hacer, Asunción ya no soporta clientelismo, populismo, politiquería”, concluyó en ABC TV.

