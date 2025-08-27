Senadoras coloradas figuretean en el día de la guarania

El natalicio de José Asunción Flores fue declarado como día de la guarania, ya que fue el creador del estilo musical que le da una identidad cultural tan característica a nuestro país, que también fue declarada patrimonio inmaterial de la humanidad por la Unesco en diciembre del 2024.

En la Cámara de Senadores se realizó un homenaje para el que invitaron a la reconocida cantante Andrea Valobra y al maestro Sergio Cuquejo, quien acompañó las canciones en el teclado.

Sin embargo, pese a contar con los dos artistas nacionales reconocidos internacionalmente, la senadora Lizarella Valiente interrumpió el homenaje para sumarse a cantar con Andrea Valobra a dúo a pedido de sus correligionarios. La legisladora cantó Mborayhu Asy de Luis Alberto del Paraná.

Los colorados buscaron de esta manera homenajear a la guarania y a su creador, olvidando que el mismo murió en el exilio en Buenos Aires, Argentina, por culpa de la dictadura del presidente honorario del Partido Colorado, Alfredo Stroessner, quien persiguió y expulsó al artista originario de la Chacarita por ser militante del Partido Comunista Paraguayo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Actividades ya celebran desde hoy a la guarania

Otro bochorno de Yami Nal

Por otra parte, la senadora colorada cartista Norma Aquino, más conocida como Yami Nal, hizo el uso de palabra durante el capítulo de pedidos y formulaciones, ya mucho tiempo después de que terminó el homenaje e inició oficialmente la sesión.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esto no solo puso en evidencia que la legisladora llegó tarde, ya que acusó a sus colegas de haber olvidado que hoy era el día de la guarania, siendo que horas antes se realizó el homenaje en la misma sala, sino que también no respetó el reglamento interno del Senado.

“Artículo 100.- Antes de la consideración del Orden del Día, durante los primeros quince minutos, cualquier Senador podrá proponer o rendir homenaje, ya sea verbalmente o por escrito, sin exceder de cinco minutos en el uso de la palabra. Las demás intervenciones, si las hubiere, se ceñirán al tiempo disponible, hasta completar el lapso indicado”, indica el reglamento.

Además, la legisladora que ingresó al Senado por el Partido Cruzada Nacional para pasarse después al Partido Colorado, se excedió en su límite de tiempo y dio un bochornoso espectáculo cantando parte de la canción “Recuerdos del Ypacaraí”, del maestro José Asunción Flores, acompañada de un video que usó como pista para acompañarla, dedicando la canción a su colega Nano Galaverna y al padre de este, Calé Galaverna.