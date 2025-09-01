¿Feriado si Paraguay clasifica al Mundial? Esto es lo último que dijo el presidente Peña

La selección de fútbol de Paraguay podría sellar su primera clasificación a un Mundial de fútbol en 16 años este jueves, cuando enfrentará a Ecuador en Asunción, y el gobierno del presidente Santiago Peña ha insinuado – aunque aún no ha confirmado – que podría decretar un feriado nacional como celebración si la Albirroja gana el encuentro y confirma su boleto al máximo torneo futbolístico del mundo.

El pasado sábado se le preguntó al presidente Peña directamente sobre la posibilidad de un feriado luego del partido con Ecuador, en caso de un triunfo de Paraguay, y el mandatario señaló que la ley recientemente aprobada por el Congreso que habilita a la Presidencia declarar hasta tres feriados extraordinarios por año aún no ha sido promulgada por el Poder Ejecutivo.

Sin embargo, dijo que “por ahí el viernes tenemos alguna sorpresa”.

“No hay que celebrar antes de tiempo, pero creo que amerita, si Paraguay vuelve al Mundial después de 16 años; creo que es un buen momento para que los paraguayos podamos celebrar todos”, dijo el presidente Peña al medio deportivo Versus.

La ley aprobada la semana pasada por la Cámara de Diputados permite al Poder Ejecutivo “fijar cada año, por Decreto, hasta un máximo de tres días adicionales de Feriados Nacionales, (...) con el fin de promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales”.

Además, la ley añade un feriado fijo al calendario nacional: el 20 de junio, Día de Jura de la Constitución Nacional.

La Albirroja, a un triunfo de llegar al Mundial

La selección de fútbol de Paraguay, que estuvo presente en un Mundial de fútbol por última vez en 2010, confirmará su clasificación al Mundial de 2026 si derrota este jueves a Ecuador en el estadio Defensores del Chaco, en Asunción. El encuentro comenzará a las 20:00.

La Albirroja ha ganado todos los partidos de eliminatorias que ha jugado como local desde que el entrenador argentino Gustavo Alfaro asumió el cargo de director técnico, derrotando a las selecciones nacionales de Brasil, Venezuela, Argentina, Chile y Uruguay.

Luego del encuentro con Ecuador, la selección paraguaya debe enfrentar a Perú en Lima, el próximo martes.