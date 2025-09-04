El PLRA quedó “sin luz” y no debatió eliminar la paridad

La reunión del Directorio fue postergada para el lunes y, desde la secretaría, argumentaron que no hubo sesión debido a los constantes cortes de energía eléctrica en horas de la tarde.

Sin embargo, la vicepresidenta del PLRA, Alba Talavera, confirmó que un sector al que identificó como “los varones” busca llamar a los convencionales para cambiar el estatuto y eliminar la paridad en las internas dentro de la listas para cargos plurinominales (50% mujeres y 50% hombres en forma alternada). Recalcó que el PLRA es el único que cuenta con este sistema desde su Convención de marzo de 2022.

CDE y Oviedo

En el orden del día, figuraba la convocatoria a una Convención Nacional Extraordinaria y el pedido al Tribunal Electoral Independiente para renovar autoridades partidarias y hacer las internas municipales del 2026.

Así también, se buscaba analizar la situación política partidaria en Ciudad del Este y estudiar los cambios de número de comités en Coronel Oviedo (Dpto. de Caaguazú) y en Independencia (Dpto. de Guairá).

