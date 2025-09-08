Amarilla: “Lizarella usó la estructura municipal y se aprovechó del inútil de su marido”

Durante las elecciones internas de 2022 y los comicios generales de 2023, la senadora Lizarella Valiente (ANR-HC) y el Partido Colorado realizaron pagos a funcionarios municipales por concepto de “organización y funcionamiento” en plena época electoral, coincidiendo con millonarios contratos adjudicados por la Municipalidad a las mismas personas.

Entre los beneficiados figuran Deisy Balbuena, quien recibió más de G. 70 millones en un solo mes, y Julio “Bollo” González, secretario privado de Rodríguez.

Según la senadora liberal Celeste Amarilla, esto confirma que Lizarella utilizó la estructura municipal para financiar su campaña al Senado. “Siempre dijimos que ella financió su campaña con la Municipalidad”, remarcó.

Simulaciones para sacar dinero para su campaña

Explicó que la práctica consistía en una simulación para entregar dinero de caja chica a directores municipales justo antes del día “D” de las elecciones.

“Ella usó la estructura municipal y se aprovechó del inútil de su marido como intendente para ser senadora. Eso es claramente simular compras, usar dinero de caja chica que después se repone con cualquier boleta de almacén, porque con autofactura se puede reponer caja chica”, sostuvo.

Presionaban a funcionarios municipales

La senadora liberal cuestionó también compras municipales a personas vinculadas a Valiente. “Le contrata como operadora y, paralelamente, el marido le da compra de almohadillas que ya ni se usan. Una cosa burda, grosera”, señaló.

Además, denunció que Valiente presionaba a los funcionarios municipales. “Son 11.000 y, por lo menos, la mitad son colorados. Esos votos ya los tenía gratis porque dependen de su marido”, dijo.

Amarilla insistió en que los datos publicados confirman lo que venían denunciando desde la oposición. “No inventamos nada. Nuestra obsesión es por el robo descarado que hicieron”, subrayó.