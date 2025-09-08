Comandante de Policía estuvo en cumpleaños de senador cartista: niega que acto haya sido político

En comunicación con ABC Cardinal este lunes, el comisario Carlos Benítez, comandante de la Policía Nacional, comentó sobre una publicación periodística que afirma que participó de un festejo de cumpleaños de un senador colorado, evento que - según el reporte – tuvo connotaciones políticas, a pesar de que la ley prohíbe que una persona en ese cargo la participación en actos políticos.

El comisario Benítez participó como invitado en el festejo de cumpleaños del senador cartista Carlos Núñez (ANR, Partido Colorado) el sábado en la ciudad de San José de los Arroyos, departamento de Caaguazú, en el que también participó el senador cartista Silvio Ovelar (ANR) y durante el cual se lanzaron candidaturas para las elecciones municipales, según reportó el diario Última Hora.

El comisario Benítez dijo que fue invitado por el senador Núñez debido a la cercanía que hay entre ambos desde que “coincidieron” en la Fuerza de Operaciones Policiales Especiales (FOPE) y que ha asistido a varias fiestas de cumpleaños del policía retirado devenido en senador nacional.

“Aprovechando que yo tenía una actividad en Caazapá, me bajé (en San José de los Arroyos), hice el saludo protocolar y el almuerzo que ofreció”, dijo sobre el evento.

“Una actividad netamente social”

El comandante de la Policía afirmó que antes de aceptar la invitación consultó al senador si el festejo iba a ser una actividad política y dijo que el legislador le prometió que sería “una actividad netamente social” con invitados de la sociedad civil, policías retirados y miembros de comisiones vecinales de seguridad, “descartando todo lo que sea político”.

Agregó que, al llegar al lugar del evento, la sede social en San José de la Cooperativa 8 de Marzo, notó que “no había ningún cartel que indicara que era una cuestión política donde pudieran salir fotos o nombres de candidatos”.

“No observé ninguna anormalidad. Posterior a que me retiré no puedo dar fe de qué ocurrió, pero hasta donde me consta no observé actividad proselitista, partidaria, de campaña, de nombres o pañuelos, era una actividad social”, insistió.

Tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica Policial prohíben al comandante de la Policía Nacional participar en actos políticos o estar afiliado a un partido.

La versión del senador

También en conversación con ABC Cardinal, el senador Carlos Núñez negó que su fiesta de cumpleaños haya sido un acto político.

Afirmó que repartió “500 tarjetas” de invitación a personas de la sociedad civil de San José y agregó que también invitó a varios compañeros suyos del Congreso Nacional, de los cuales solo pudo asistir el senador Silvio Ovelar.

Negó que durante el evento se haya lanzado alguna candidatura, aunque admitió que el “anfitrión” de la sede social donde tuvo lugar el evento, hizo una referencia al “próximo intendente” de San José de los Arroyos durante un discurso.

Según el reporte de Última Hora, uno de los participantes del festejo fue Édgar Benítez, concejal municipal colorado de San José de los Arroyos, quien habló de su candidatura a la Intendencia de la ciudad durante su discurso en la fiesta.

El senador Núñez agregó que días atrás participó en un acto en Luque durante el cual sí se lanzaron candidaturas municipales, aunque enfatizó que en ese evento no participó ninguna autoridad de la Policía.