Diputado colorado califica de “cepillerismo” conducta de embajador Leite ante Donald Trump

El diputado Mauricio Espínola (ANR, Añeteté) dijo no querer dar mucha importancia al acto de “cepillerismo” del embajador paraguayo ante los EE.UU., Gustavo Leite, que durante el acto de presentación de sus cartas credenciales ante Donald Trump posó con una gorra que tenía la leyenda: “Make America Great Again” (Hagamos América grande de vuelta), el eslogan electoral del presidente de EE.UU.

“A mí no me molestó mucho, porque para mí fue un acto de cepillerismo que no suma ni resta”, señaló Espínola, que sí dijo estar más interesado en que Leite se dedique a cumplir sus funciones diplomáticas y no solo intentar levantar la designación como “significativamente corrupto” del presidente de la ANR, Horacio Cartes (HC).

“Yo decía antes, él fue elegido para tratar de solucionar un problema personal del presidente del Partido Colorado, Horacio Cartes, pero ojalá él pueda cumplir con su rol constitucional para el cual fue enviado a los Estados Unidos: Buscar nuevos mercados, mantener una buena relación que tenemos con EE.UU", insistió Espínola.

Pidió que en todo caso dedique su tiempo libre y no centre su gestión en resolver los problemas de HC ya que recordó que “esa no es la función de un embajador, para eso están los abogados de Cartes”.

Felicitación al peronismo y mensaje para Paraguay

Por otro lado, el diputado Espínola felicitó al peronismo en Argentina, que este fin de semana obtuvo una aplastante victoria en las elecciones provinciales en Buenos Aires por sobre “La Libertad Avanza, cuya figura es el presidente argentino Javier Milei.

“El peronismo es un partido de masa, de estructura, emocionalista, el cual, al menos en mí, me despierta interés y simpatía el Peronismo”, comenzó señalando. Agregó que al menos en sus estatutos, el Partido Colorado es de “centro-izquierda”.

“El Partido Colorado es un partido de centro izquierda, es un partido nacionalista, republicano, patriota... un partido que busca el progreso, agrarista, un partido de hombres libres”, alegó.

No obstante, también reconoció que actualmente está a cargo de un ala de “ultra derecha” como se plantea el cartismo, por lo que la derrota de Milei también debería ser un mensaje para las autoridades de nuestro país.

Sostuvo que la pérdida de contacto con el pueblo, el escándalo de presunta corrupción y cobro de coimas que salpicó a la hermana del presidente argentino, Karina Milei, y el manoseo a personas con discapacidad terminó pesando a Milei, y tiene ciertas similitudes con el gobierno paraguayo.

La derrota de Milei “es un mensaje no solo para la Argentina, sino para nuestro país porque se le debe escuchar al pueblo, a no burlarse del pueblo, a respetar la libertad de prensa”, insistió.