Embajador Gustavo Leite se reunió con Trump y esto fue lo que le dijo

La Embajada de Paraguay en Estados Unidos difundió recientemente fotos de cuando el nuevo embajador Gustavo Leite Gusinky presentó sus cartas credenciales al presidente Donald J. Trump en la Casa Blanca, en Washington, el pasado viernes.

El nuevo diplomático paraguayo ya dio que hablar porque se presentó ante el mandatario estadounidense de una manera peculiar. En la fotografía se observa a Leite portando una gorra con la frase “Make America Great Again”, símbolo de la campaña política de Trump.

El mensaje del embajador cartista

En sus declaraciones, Leite calificó el encuentro como “emocionante e inolvidable”. El nuevo embajador destacó además la apertura de Trump para escuchar la visión paraguaya.

“Fue muy amable de hacer un tiempo para escuchar mi presentación sobre nuestro país y darme su posición sobre varios puntos importantes”, aseguró.

El embajador cartista afirmó que, a partir de este acercamiento, “se vislumbra una nueva era de prosperidad compartida, de gran sintonía política y de una cooperación significativamente mayor al pasado reciente”.

Según Leite, la reunión sirvió para coordinar la voluntad de trabajar como aliados en busca de “resultados tangibles de mejoría de vida para nuestros ciudadanos”.

Gustavo Leite sigue siendo un agente político cuestionado, y marca la línea política entre Estados Unidos y el cartismo, liderado por Horacio Cartes el designado “significativamente corrupto”, por Estados Unidos.