Presentan como “mérito” de Roberto González Vaesken no tener denuncias

“Nosotros tenemos el mejor candidato. Demostró durante su gestión de gobernador ser un candidato de lujo. ¿Cuántas denuncias tiene Roberto González Vaesken en la Fiscalía? Ni una ¿Cuántas denuncias tiene Miguel Prieto? Cincuenta”, sostuvo en Ciudad del Este Justo Zacarías Irún, durante un acto político realizado para promocionar la candidatura del ex gobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken a la intendencia esteña, para cubrir la vacancia que quedó tras la destitución de Miguel Prieto (YoCreo).

Justo Zacarías Irún, quien estuvo vinculado a tres denuncias conocidas como “gallineros de oro” durante su gestión como gobernador, calificó como un “gran mérito” no tener denuncia ante el Ministerio Público.

“Si Miguel Prieto era un colorado, ya estaría preso en Alaska, pero aquí los fiscales y jueces le tienen miedo a ABC y a la prensa, y no hacen lo que tienen que hacer. Prieto, Mujica y sus séquitos tendrían que estar presos”, dijo Zacarías Irún, sobre quien, llamativamente, el Ministerio Público desestimó las denuncias que pesaban en su contra para asumir “blanqueado” como director de Itaipú.

Almuerzo escolar

Zacarías Irún aparentemente también “olvidó” que Roberto González Vaesken culminó su gestión en medio de cuestionamientos por un supuesto millonario daño patrimonial, uso indebido de bienes, entre otras irregularidades.

La mancha más notoria de la administración González Vaesken fue un supuesto perjuicio patrimonial de G. 688 millones detectado por la Contraloría General de la República (CGR) en una auditoría a la provisión del almuerzo escolar.

Según el informe, el entonces gobernador adjudicó en 2021 la provisión del almuerzo escolar a la firma Fitra SRL, representada por Gustavo Trabucco, pese a que no presentó la mejor oferta.

El direccionamiento de la licitación a favor de Fitra SRL significó un millonario daño patrimonial para la Gobernación. Esta anomalía fue considerada por la Contraloría como indicio de hecho punible y se comunicó al Ministerio Público, pero nunca avanzó.

Los concejales Carlos Felipe Mora (Tekojoja) y Sandra Miranda (PPQ) denunciaron las irregularidades, sin embargo los otros 19 ediles no los acompañaron.

YoCreo organiza a “ejercito”

El equipo político del ex intendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, cuya agrupación postula a Daniel Mujica, está trabajando con sus bases con el objetivo de hacer frente a los colorados en las elecciones de noviembre próximo.

“Estamos organizando el ejército para las próximas elecciones. El 9 de noviembre vamos a cuidar cada mesa para asegurar una contundente victoria”, escribió Miguel Prieto en sus redes sociales.