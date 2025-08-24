Vaesken promete dar 1.500 cargos a seccionaleros si gana Comuna de CDE

El acto se desarrolló ayer por la tarde en un edificio de su propiedad, sobre la avenida Perú del barrio Carolina, y contó con la presencia de presidentes seccionales de Honor Colorado, además del director general de Itaipú, Justo “Lucho” Zacarías Irún, uno de los principales aliados políticos del aspirante.

Durante su discurso, González Vaesken agradeció el respaldo del Clan ZI (la diputada Rocío Abed, Justo Zacarías y el senador Javier Zacarías). Reiteró que su eventual administración municipal estará marcada por la “gratuidad política” y “premiará” a los dirigentes que apoyen el proyecto electoral.

“En política hay que ser grato si uno quiere continuar, y, por supuesto, que voy a ser grato con la gente que me lleva a ser intendente”, expresó ante los seccionaleros.

El precandidato insistió en que los 1.500 puestos de trabajo serán distribuidos directamente a las seccionales coloradas como retribución al apoyo.

Señaló que estos puestos de trabajo no serán suficientes ante la necesidad de empleo en Ciudad del Este, por lo que anunció que impulsará proyectos turísticos y la atracción de inversiones extranjeras, con el objetivo de generar entre 15.000 y 20.000 nuevos empleos en la capital del Alto Paraná.

González Vaesken insistió en la unidad colorada en la capital esteña para recuperar espacios de poder que, según dijo, se perdieron en instituciones clave como Aduanas y Puertos, donde anteriormente, con esteños, se daba vía libre a los paseros.

“Porque no estamos unidos, hemos perdido una cantidad de reparticiones cuando anteriormente estaba nuestra gente en Aduanas y en Puertos y hacían pasar a las paseras que traían por G. 200 mil para sobrevivir, y esta gente no entiende eso”, indicó.

La postulación de Vaesken se da tras la destitución del intendente Miguel Prieto, lo que obliga a convocar elecciones para completar el actual periodo municipal en Ciudad del Este. Al igual que Daniel Pereira Mujica, candidato del movimiento YoCreo, adelantó que, sin importar el resultado de esta contienda, volverá a postularse en las elecciones municipales del próximo año.