Senado ratifica fondos para distritos jesuíticos

El expediente pasa ahora a la Cámara de Diputados, instancia que decidirá si los distritos de San Ignacio, Santa María de Fe, Santa Rosa y Santiago Misiones serán compensados.

El senador Javier Zacarías Irún (ANR, HC), de la Comisión de Asuntos Constitucionales, expuso los argumentos del Ejecutivo al señalar que los royalties que anteriormente recibían estos municipios ahora se usan en programas sociales del Ejecutivo.

Sin embargo, Derlis Maidana (ANR, HC), proyectista, dijo que unos G. 5.000 millones representa el 0.2% de los royaltíes. Rafael Filizzola (PDP) también puso en duda los argumentos presupuestarios del Ejecutivo y recalcó la necesidad de que estos municipios usen estos fondos para proteger los monumentos.

Blanca Ovelar (ANR) repudió que el Ejecutivo muestre las ruinas al mundo en el último rally mundial para que ahora se le niegue fondos para su protección. De 32 senadores presentes, 32 votaron por el rechazo de la objeción total del Poder Ejecutivo.

Distribución

La ley indica que el aporte especial a ser transferido a dichos municipios asciende a G. 5.000 millones, los que serán distribuidos de la siguiente forma: G. 1.500 millones para el Municipio de San Ignacio; G. 1.500 millones para el Municipio de Santa Rosa; G. 1.000 millones para el Municipio de Santiago; y G. 1.000 millones para el Municipio de Santa María.