“Superministerio”: Audiencia de “alta tensión” con presencia confirmada del titular del MIC

Giménez deberá confrontar principalmente al Sindicato de Trabajadores de la Administración Nacional de Electricidad (Sitrande), gremio que está en pie de guerra contra este proyecto de ley que “crea el ministerio de industria, comercio, turismo, minas y energía”, con el argumento que tendría como objetivo real la privatización de la ANDE.

A este numeroso gremio también anunciaron ayer que se suman la Asociación Nacional de Asegurados del Instituto de Previsión Social (Anaips), y con el condimento agregado de que el propio presidente de la ANDE, Félix Sosa (parte del gobierno), emitió un parecer oponiéndose que el MIC tenga injerencia sobre la política energética del país.

“Así como la seguridad social, el derecho al acceso de la energía eléctrica es un derecho humano que no puede concebirse como una mercancía al servicio del lucro del empresariado explotador. ¡Salgamos a frenar a este Gobierno corrupto al servicio del capital y la mafia!”, publicaron ayer desde la cuenta de Anaips, anunciando su respaldo a Sitrande en la audiencia.

Tanto la ANDE como su principal sindicato coinciden en solicitar la eliminación de las atribuciones en el manejo del sistema energético por parte del MIC, con el argumento que no tiene la capacidad técnica para ejercer como órgano rector de la política energética.

En el caso de la ANDE, si bien no se opone a la creación de un ente rector, plantea que sea independiente y especializado.

En este punto difieren con los sindicalistas, que consideran que la intención del Gobierno es fomentar la privatización de la ANDE, mediante incentivos a la inversión privada, a la par que adrede provocan la baja inversión y desarrollo en infraestructura de la empresa estatal.