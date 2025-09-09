“Superministerio” del MIC: Sitrande plantea testar lo de Minas y Energías

“Zapatero a tus zapatos”, dijo Estigarribia, remarcando que “el Ministerio de Industria y Comercio no tiene competencia, no tiene capacidad y sí tiene intereses determinados en el desarrollo de la industria. No tiene intereses determinados en Minas y Energías. No puede meterse esa área”.

Es por ello que remarcó que la recomendación que dio a Sitrande es solicitar “testar absolutamente la parte de Minas y Energías en este proyecto de ley”.

Argumentó que su planteamiento es así de radical y pide arrancar de raíz todo lo vinculado al área de energía, porque “no compete a Industria y Comercio tener atribuciones en Minas y Energía”, y pidió que “no que se desvista este santo para vestir un santo que no va a poder hacer tantos milagros”.

También pidieron a los cartistas no atropellar con su mayoría, sino al contrario, y habilitar más espacios de debate y tener en cuenta la opinión técnica de Sitrande.

Temen crear ministro con “superpoderes”

El diputado Raúl Benítez (independiente), presente en la reunión, remarcó sobre el proyecto de ley que crea el ministerio de industria, comercio, turismo y minas y energías, expresando que el principal cuestionamiento que tienen es que de vuelta el proyecto de ley otorgaría poder discrecional al Ministro de Industria y Comercio, en este caso, Javier Giménez.

“Creo que acá hay que volver a convocar a las autoridades, que nos puedan responder de acuerdo a lo que está en el articulado y no con discursos políticos”, o sino, “esto huele solamente a otorgarle un poder al ministro de Industria y Comercio, para que de acuerdo a su dedo, pueda decidir hacer o deshacer”, dijo.

Acotó que las “leyes no pueden estar redactadas para que dependamos de la buena o mala intención de la cabeza de turno” ya que “hay algo mucho más grande que Javier Giménez y Santiago Peña, y es nuestro futuro energético”, enfatizó.

