“La unidad es el camino para reorganizar el PLRA”, dice precandidato a la presidencia liberal

Dirigentes del movimiento Nuevo Liberalismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) recorrieron departamento de Caazapá, lanzando consignas de unidad y compromiso de cara a las elecciones de renovación de autoridades partidarias y municipales 2026.

La comitiva estuvo integrada por la dupla para la presidencia del PLRA, liderada por el intendente de Fernando de la Mora Alcides Riveros y el candidato a la vicepresidencia primera, el diputado Antonio Buzarquis. La renovación de autoridades se prevé para el 2026.

También acompañó la delegación el gobernador de Central y aspirante para la Presidencia de la República en 2028 Ricardo Estigarribia, quien junto a la dupla compartieron encuentros con correligionarios y dirigentes de base en distintas localidades del departamento.

En Yuty, los líderes fueron recibidos por la familia del concejal departamental Nelson Vera Villar, donde se resaltó la importancia de abrir espacios de diálogo y de trabajar unidos para conquistar victorias históricas dentro del PLRA.

Posteriormente, en el distrito de 3 de Mayo, visitaron el domicilio del exintendente Arnaldo Andrés “Tito” Aquino, donde compartieron con numerosos dirigentes liberales que, según expresaron, apuestan a la renovación y al protagonismo del partido en la política nacional.

La confianza de la gente

Durante los encuentros, Alcides Riveros destacó que “la unidad es el camino para reorganizar el partido y recuperar la confianza de la gente”.

Por su parte, el gobernador Ricardo Estigarribia remarcó que “solo con la participación activa y la unidad de todos los sectores liberales podremos construir un PLRA fuerte y ganador”.

Con estas visitas, el Nuevo Liberalismo sigue sumando apoyos y consolidando su presencia territorial, reafirmando su compromiso de cara a las elecciones partidarias y municipales, como parte del gran desafío electoral del 2026.

Cronograma electoral

En dicho contexto, el Tribunal Electoral Independiente (TEI) del PLRA estableció el cronograma para la renovación de autoridades partidarias y la interna de candidatos a intendentes y concejales municipales. Estos comicios se realizarán en forma simultánea el 7 de junio de 2026, de 7:00 a 16:00, según el documento firmado por Gustavo Bernal, titular del TEI.

Los movimientos se pueden inscribir hasta el 28 de octubre y las solicitudes de afiliación se recibirán hasta el 31 de octubre de 2025.

El reconocimiento de movimientos se realizará hasta el 14 de noviembre y la fecha limite de comunicación de alianzas y concertaciones es el 15 de enero de 2026.

Las candidaturas de Concepción, San Pedro y Cordillera se harán el 2 de febrero; los de Guaira, Caaguazú y Caazapá, el 3 de febrero, y los de Itapúa, Misiones, Paraguarí y Alto Paraná, el 4 de febrero.

Así también, las candidaturas de Central, Ñeembucú y Canindeyú se harán el 5 de febrero; y de Amambay, Presidente Hayes, Alto Paraguay y Boquerón, el 6 de febrero.

Para las candidaturas de Asunción, Exterior, Presidente del PLRA y miembros del Directorio Nacional la fecha es el 9 de febrero.