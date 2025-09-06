Nuevo Liberalismo apunta a la unión para alcanzar 100 intendencias

Una de las figuras del movimiento Nuevo Liberalismo del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) es el intendente de Fernando de la Mora, Alcides Riveros, quien también apunta a la presidencia del partido y tiene como su vicepresidente al diputado Antonio Buzarquis.

Según Riveros, la propuesta de los liberales es alcanzar la unidad y mayor consenso posible dentro del partido para las elecciones municipales del año que viene, ya que buscan alcanzar 100 intendencias a nivel país.

Al respecto, comentó que actualmente alcanzan 80 con los afiliados, pero el objetivo para el 2026 dependerá “en gran porcentaje de la unidad que exista”.

“Hacer la unidad es difícil siendo juez y parte; vamos a articular para que la oposición esté unida”, agregó.

PLRA sin “reglas claras”

Sobre la situación actual del PLRA, Riveros apuntó que una de las causas es que “no existen reglas claras” por parte de la presidencia -a cargo de Hugo Fleitas-, por lo que tampoco existiría un plan, objetivo o “norte” como liberales.

“El parlamentario tiene que estar en contacto directo con su presidente. Hemos hablado con todos y hemos encontrado una falta de diálogo; hay que buscarles a todos. Ahora va a ser el momento de renovar la dirigencia partidaria, antes se presentaban planes para la salud, economía, pero hoy el partido ya no presenta proyectos y ese abandono nos llevó a estar lejos de la ciudadanía”, concluyó.

