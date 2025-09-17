“Váyase, venga quien venga, peor que usted no va a ser” le dice Vallejo al fiscal general

La diputada Rocío Vallejo, durante la sesión de la Cámara Baja, denunció que el fiscal general Emiliano Rolón, a más de estar salpicado con los casos de nepotismo, no administra de manera adecuada el presupuesto del Ministerio Público.

“Cuando la preocupación se transforma en indignación y luego en desesperación es porque todo está mal en la institución”, dijo Rocío Vallejo en plenaria y agregó que Emiliano Rolón debe irse de manera inmediata de la institución.

“El fiscal General viene dando muestras de su total falta de respeto al cargo que ejerce. Las denuncias de nepotismo pese a que está penado por ley, él lo hace sin ningún problema y él es quien debe investigar a los demás”, dijo la parlamentaria.

Agregó que varios fiscales, sus antiguos compañeros de trabajo y otros funcionarios del Ministerio Público constantemente le hacen llegar a ella los reclamos y sus necesidades.

“Doctora no tenemos papel, no tenemos móvil, ni ambulancias. Pedí la ejecución y ni siquiera sabe administrar los recursos porque a agosto tiene una ejecución muy deficiente”, puntualizó la diputada.

La diputada Vallejo indicó que el presupuesto al 31 de agosto, tiene un total de G. 2.000 millones y ejecutado G. 38 millones.

“Con esto se demuestra que, aparte de mal fiscal es un pésimo administrador. Esa desidia es un obstáculo para los que quieren cumplir con su labor. La fiscalía no paga más el servicio de funeraria, entonces los agentes deben trasladar los muertos en una camioneta. No renueva los servicios de funeraria este fiscal” puntualizó Vallejo.

Juicio Político

La parlamentaria instó a sus colegas del Partido Colorado a sentarse a preparar juntos un líbelo acusatorio para iniciar un juicio político contra Rolón.

“Este fiscal que viola leyes, no sabe administrar una institución tan importante. Váyase, por el bien de la institución, venga quien venga, peor que usted no va a ser” fustigó Vallejo.

Coincidentemente, también un ciudadano anunció que presentará una nota de pedido de juicio político al fiscal general del Estado en la Cámara de Diputados, mañana a las 08:30.