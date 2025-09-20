El nuevo emprendimiento de Nenecho: ¿cómo “paga sus cuentas”?

Tras denuncias de presuntas irregularidades en su gestión y luego de dejar una Municipalidad de Asunción prácticamente en quiebra, Óscar “Nenecho” Rodríguez ya está incursionando en un nuevo rubro. A través de sus redes, compartió un video desde el Chaco paraguayo.

“Porque las cuentas no esperan, nuestro emprendimiento, acompañarle al querido José, en el emprendimiento, estamos desde el Chaco paraguayo”, señaló para luego mostrar imágenes de un corral de ganado.

Tras la difusión en la red social X, Rodríguez agregó: “De algo tenemos que vivir y estamos acompañando e iniciando este emprendimiento donde trabajamos en la intermediación de los que quieran comprar o vender animales. Si saben de alguien que quiera comprar o vender, somos buenos intermediando los contactos que logramos tener“, manifestó.

Bonos redireccionados y una administración con muchas deficiencias

Precisamente esta semana el Tribunal de Cuentas, Segunda Sala, rechazó la medida cautelar planteada en septiembre de 2024 por el exintendente de Asunción, por la que pretendía suspender los efectos del informe de la Contraloría General de la República (CGR).

Ese documento, realizado respecto al uso de los bonos G8 y G9, había confirmado el desvío de G. 500.000 millones en bonos que eran para obras. Esa fue la base del pedido de intervención, que concluyó con la renuncia de Rodríguez el 22 de agosto pasado.

El interventor concluyó su trabajo con un reporte extenso y más de 40 biblioratos de evidencias para sustentar la mala administración de Nenecho y el crítico estado financiero de la comuna capitalina. Pese a los documentos, el informe presentado al Congreso quedó encajonado tras la renuncia.

