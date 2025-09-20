Senador señala que en la política se está normalizando lo que está mal

El senador Mario Varela, del movimiento Añetete, manifestó que se están potenciando y en ello mucho tiene que ver los últimos hechos que salpicaron al oficialismo. Expresó que con Arnoldo Wiens están presentando una buena oferta electoral y que se debe volver a la profesionalización de la política.

“Nosotros estamos bastante bien y más ahora que el oficialismo nos está haciendo un gran favor, no por voluntad nuestra, sino por impericias y muchos errores en las tomas de decisiones y conductas que vimos en esta semana, como la expulsión de una senadora aliada e incondicional, hasta ese día”, señaló el legislador.

A renglón seguido remarcó: “Toda esa situación, más la ruptura del candado de la prudencia en Mburuvicha Róga, genera una repercusión política fuerte”.

“Nosotros estamos en la construcción de un proyecto político fuerte, serio y pensamos que con Arnoldo Wiens estamos teniendo una oferta electoral importante. Primero para el elector, los afiliados al partido colorado, y por supuesto para toda la ciudadanía paraguaya”.

Ante la consulta de si el caso de Los Sobres del Poder, que afecta al presidente Santiago Peña, podría tener implicancia a nivel electoral, respondió: “Es que tiene que ser, o si no la democracia no sirve. Si nosotros no buscamos mejorar el criterio, las decisiones y el nivel de representación en el Congreso, que hoy es una situación realmente escandalosa. Tenemos que mejorar en la elección de la representación”.

“A mí me hubiera gustado escuchar alguna respuesta por parte de Santiago Peña sobre el caso de los sobres. El debería esclarecer esa situación, porque no debería existir suspicacias sobre la honorabilidad de la persona que administra todos los recursos del Estado”, remarcó el senador Varela.

Nunca ganó el candidato oficialista

“Yo veo que hasta las municipales va a haber todavía cierta conexión con el gobierno, pero considero que después va a haber una estampida generalizada”, señaló el legislador.

Pero seguido aclaró: “Yo estoy convencido de que la disidencia va a ganar las internas. Después del 89, nunca ganó el candidato oficialista y es una regla que siempre se ha cumplido. Además, si al actual presidente no le va bien, es difícil que al candidato de futuro, que sería Pedro Alliana, le vaya bien, pues uno depende del otro”.

“Ellos dependen totalmente del señor Horacio Cartes. Peña es una creación de él”, apunó.

En otro momento, Mario Varela se refirió a la actualidad de la política, donde desde su punto de vista se está normalizando lo que está mal.

“Estamos dando vuelta la tabla de valores. El hombre que es letradito es el admirado y el que es honesto, anda medio cabizbajo, es un tonto, un ingenuo. El elector que cobra plata para ir a cobrar es un corrupto también”, comentó.

Indicó que se farandulizó la política, algo que demostró que fue un fracaso con los casos que se dieron. “A ninguno le fue bien (Hugo Javier, Mario Ferreiro y Óscar Nenecho Rodríguez), y por eso creo que debemos volver a la profesionalización de la política. Se debe tomar a la política como una profesión y no como un hobby”.

“El desbloqueo tiene una muy buena intención pero tuvo un muy mal resultado. Pero acá también tiene mucho que ver el nivel del elector, que es una tarea que no hemos trabajado. La educación sigue siendo una asignatura pendiente. Vivimos aplazados en materia de ciudadanía”, finalizó.