Santiago Peña ni hace mención de los sobres y despotrica contra movilizaciones en San Pedro

El Presidente de la República, Santiago Peña, sigue apareciendo en actos públicos sin hacer mención siquiera a la grave denuncia de Luz Candado, quien se desempeñó como coordinadora del personal doméstico de las residencias presidenciales, siendo funcionaria del gabinete civil.

En la denuncia que hace Candado, el propio Peña la acusó por la desaparición de sobres con dinero en efectivo del vestidor de Mburuvicha Roga. La misma fue sometida a pruebas de polígrafo junto a su familia, según contó en varias entrevistas a nuestro medio. Además, esto develó que se habrían encontrado al menos dos sobres más en dos oportunidades con US$ 100.000 cada uno en la residencia presidencial.

“Yo no estoy cansado, yo no estoy rendido, estoy fuerte con ganas de hacer más por los paraguayos más humildes y no hay ataque, no hay crítica, no hay persecución que me vaya a detener. Ustedes saben quién es el único que me puede detener. Ñandejara tupasy”, refirió el mandatario en su discurso, sin especificar a qué crítica se refirió.

Santiago Peña emitió un comunicado sobre el caso esta semana en su cuenta oficial de la red social X, refiriéndose exclusivamente a la denuncia de la desvinculación, no así a los sobres con dinero encontrado por el personal doméstico, lo que incluso fue calificado de “tímido” por la abogada Alejandra Peralta, quien explicó que el mandatario debe salir a dar explicaciones sobre el dinero en efectivo en la residencia presidencial.

Peña crítica movilizaciones

Recientemente productores de San Pedro realizaron una manifestación con cierre de ruta en el cruce 6.000, debido a la incautación de sus productos por parte de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT). Incluso, este tipo de medidas son recurrentes por varios motivos por los sampedranos organizados.

Santiago Peña criticó este tipo de medidas y pidió a los sampedranos presentes que respondan que tienen que ir a trabajar cuando quieran venir a “engañarles”.

“Que en San Pedro no haya un solo sampedrano sin su vivienda digna. Que no haya un solo sampedrano que no tenga dinero en su bolsillo, pero que ese dinero sea fruto de su trabajo, de su esfuerzo, de su dedicación que cuando quieran venir a engañarles, cuando quieran venirle, vamos a ir a cerrar la ruta, cuando le vengan a decir, ‘vamos a manifestarnos’, le digan, ‘¿para qué?, si yo lo que tengo es que trabajar para poder llevar el pan todos los días a la mesa de mi familia’. Ese es mi sueño y no voy a descansar”, sostuvo.

Por último, pese a la rivalidad que caracteriza al gobernador de San Pedro, Freddy D’Ecclesiis, y al ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, quien también fue gobernador del departamento y que disputa el poder en el territorio, Peña pidió que ambos trabajen juntos.

“Mi pedido que yo le hice a Carlos, a vos, que trabajen juntos por este gran departamento. Ustedes yo sé que lo están cumpliendo. Porque si ustedes, que son los dos grandes líderes, trabajan juntos, nosotros vamos a trabajar juntos también”, señaló.