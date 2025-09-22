Asunción, Juan de Mena y Valenzuela con cuentas bloqueadas

Durante la primera quincena de setiembre el Ministerio de Economía y Finanzas distribuyó entre los municipios y gobernaciones G. 2.426.636 millones, según el informe de la Dirección General de Departamentos y Municipios (DGDM).

Sin embargo, el intendente de Asunción Luis Bello (ANR-HC) no recibió recurso estatal. La Municipalidad de Asunción está con su cuenta bloqueada desde hace varios años debido a que no transfiere parte de lo que recauda en impuestos inmobiliarios al Ministerio de Economía.

Según la planilla estatal, entre las gobernaciones se distribuyó G. 1.396.643 millones, mientras que entre los municipios habilitados se repartió G.1.029.993 millones.

Tampoco recibió recurso alguno la intendenta Mirtha Fernández (PLRA), de Valenzuela (Cordillera) quien no rinde cuentas a la Contraloría General de la República (CGR). La intendenta liberal está acusada por lesión de confianza por un presunto desvío de G. 1.999 millones durante su gestión del 2019 y, recientemente, fue imputada por lesión de confianza en otra causa por G. 300 millones durante su gestión del 2022.

También está con la transferencia bloqueada el intendente de Juan de Mena (Cordillera) Fabio Díaz (PLRA), quien tampoco recibe recurso estatal desde el 2023.

Para que los intendentes y gobernadores puedan recibir de manera regular los recursos estatales deben presentar rendición de cuentas e informes cuatrimestrales.

El incumplimiento de los requisitos legales obliga al Tesoro Nacional a suspender las transferencias de los recursos financieros, hasta tanto se regularice la presentación de la rendición de cuentas e informes, de acuerdo con los plazos y condiciones establecidas en las normativas vigentes.