“Wan, chú, tri... ten” títulos: Al estilo Carlos Portillo, cartista Rodrigo Gamarra alardea de supuesta decena de títulos

“Terminé 3 carreras, 10 posgrados, un máster, y sigo estudiando”, alardeó el diputado Rodrigo Gamarra en respuesta a la senadora Martínez, y agregó además que leyó “más de 100 libros” y que está escribiendo dos.

Acerca de su supuesta autoría de dos libros, habría dudas razonables, ya que el legislador había reconocido el uso regular de inteligencia artificial (IA) para la redacción de sus posteos en redes sociales.

También quedó sembrada la duda en lo referente a sus títulos. Sobre todo porque en el Registro público y oficial de títulos del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) no aparece ninguno consignado al legislador.

Si bien la ausencia de registros en dicha fuente no implica necesariamente que no haya eventualmente cursado carreras universitarias, sí implica que el título aún no está registrado o que, en realidad, no ha culminado las carreras que eventualmente esté cursando.

En sus declaraciones juradas, Gamarra consignó un título de Contador Público Nacional, al menos desde 2015 (la primera disponible). Por el largo tiempo transcurrido llama la atención que al menos dicho título no aparezca en el registro público del MEC.

Tampoco aparecen sus datos tanto en la base de datos de contadores públicos matriculados del Colegio de Contadores del Paraguay como en el del Consejo de Contadores Públicos del Paraguay, dos de los principales del país.

Ni que hablar de los otros supuestos títulos, sobre los cuales ni siquiera hay registros en su biografía oficial que obra en la página oficial de la Cámara de Diputados.

Al menos a la vista de los datos públicos, es difícil no relacionar el caso de Gamarra con el del exdiputado Carlos Portillo (periodo 2013-2018 y 2018-2023, aunque no terminó este último porque fue expulsado), quien alegaba tener 7 títulos universitarios, los cuales fueron puestos en duda, sobre todo por su pobre nivel de oratoria al igual que su gestión legislativa.

Portillo también es recordado por su particular pronunciación y escaso conocimiento del idioma inglés, que dijo estar estudiando durante una intervención en un canal de TV. Aquella vez, en vez de contar “one (1), two (2), three (3)”... a duras penas pronunciaba: “wan, chu, tri”... y además pasó por alto uno de los números cuando pretendía contar hasta 10.