Mesa directiva de Diputados se reunirá con choferes ante amenaza de huelga

Recientemente, el Gobierno prometió entregar un borrador con cambios del proyecto reforma del transporte público, esto ante el anuncio de una huelga de choferes anunciada para el 25 y 26 de septiembre. Al respecto, el diputado Raúl Latorre confirmó que mañana habrá una reunión de la mesa directiva con los trabajadores.

El encuentro de mañana está previsto para las 09:00 y se espera tratar todo lo referente a la reforma con distintos gremios del área.

Asimismo, para el jueves 2 de octubre también se convocará una audiencia pública por el mismo tema y Latorre participaría del encuentro, ya que a su criterio, es “insostenible” la condición del servicio ofrecido actualmente a la ciudadanía.

“Los paraguayos pasan horas de sus vidas incómodos, a veces sin siquiera lograr sin subirse, por horas que pudieron pasar con sus familias, descansando. Los paraguayos no pueden seguir así y se tiene que cambiar”, comentó.

Huelga de choferes

Dos gremios de trabajadores del transporte anunciaron que planean ir a huelga el jueves y viernes próximos en reclamo de reivindicaciones como el cumplimiento de las leyes laborales, la estabilidad de los trabajadores y el acceso a derechos básicos como el pago de IPS, además de la modificación de varios artículos del proyecto de ley de reforma del transporte público propuesto por el Poder Ejecutivo, que ya tiene media sanción en el Congreso Nacional.

Concretamente, los trabajadores del transporte cuestionan el artículo 20, que plantea declarar al transporte público un “servicio imprescindible”, algo que los choferes argumentan pondría en peligro su derecho a ir a huelga.

