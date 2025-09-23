Peña se reúne con primera ministra de Italia y asegura su viaje N° 52

Durante su viaje en Estados Unidos, el presidente Santiago Peña se reunió con la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, para repasar la agenda bilateral y reafirmar el compromiso de fortalecer los lazos entre Paraguay e Italia.

Como resultado del encuentro, Peña aceptó la invitación de realizar una visita al país europeo. Se prevé que el viaje sea desde el 13 al 15 de octubre próximo.

Este viaje será la segunda visita de Peña en Italia. En noviembre de 2023, Peña había realizado su primera visita oficial a Italia, donde se reunió con el presidente Sergio Mattarella y fue recibido en el Vaticano por el papa Francisco, quien falleció este año.

El canciller nacional, Rubén Ramírez, había adelantado la reunión durante una llamada con Antonio Tajani, ministro de Asuntos Exteriores de Italia. Ambos conversaron sobre temas de la relación bilateral y la próxima visita presidencial. Según Cancillería, la agenda apunta a reforzar vínculos en materia de cooperación, comercio e inversiones.

Una gestión marcada por los viajes

Con esta confirmación, Santiago Peña asegura su viaje internacional número 52 desde que asumió la presidencia. Actualmente, el mandatario se encuentra en Nueva York para participar del 80° período de sesiones de la Asamblea General de la ONU.

La frecuencia de los viajes de Peña genera una serie de cuestionamientos por el alto costo y los escasos resultados positivos que deja.