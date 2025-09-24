Agencia antidopaje aguarda a Santi para su promulgación

El proyecto fue planteado por el Ejecutivo con miras a actualizar la estructura orgánica local a los acuerdos internacionales que exigen que la institución encargada del control antidopaje sea independiente al área que debe controlar.

El proyecto también establece que la ANAD-Py operará con recursos propios del Presupuesto General de la Nación, además de donaciones y otros -siempre que no impliquen conflictos de intereses- y de fondos provenientes por servicios prestados, según sostuvo el diputado cartista Néstor Castellano.

También se establece que los funcionarios de la actual Agencia Nacional Antidopaje podrán ser absorbidos por el nuevo ente, siempre que tengan funciones afines.

La aprobación fue por unanimidad de los presentes (43 votos) y con la sanción pasa al Ejecutivo para su promulgación, lo cual es casi un hecho, desde el momento que fue iniciativa del propio Santiago Peña.

