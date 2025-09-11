Senado aprueba ley antidescuento de pagarés y crea nueva agencia antidopaje

De esta manera se aprobó con modificaciones y se remitió a la Cámara de Diputados el proyecto de ley “Que establece mecanismos de saneamiento para juicios ejecutivos, acciones preparatorias y de cobro de guaraníes”.

La iniciativa tiene la firma de los senadores Juan Afara (ANR), Ever Villalba (PLRA), Rafael Filizzola (PDP), Carlos Núñez (ANR, HC), José Oviedo (Yo Creo), Juan Carlos “Nano” Galaverna Ortega (ANR, HC), Pedro Díaz Verón (ANR, HC), Esperanza Martínez (Frente Guasu) y Lizarella Valiente (ANR, HC).

La ley tendrá una vigencia transitoria de dos años, permitiendo implementar las medidas de manera progresiva y garantizar la regularización de los procesos judiciales afectados.

El senador Filizzola subrayó que “esta trama delictiva ha destruido vidas y familias, por lo que el punto neurálgico es que las víctimas puedan seguir defendiéndose cuando desaparece el expediente, pero sin que se les sigan descontando”.

Esperanza Martínez (FG) reiteró que pidió al fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, perseguir a las empresas de cobranzas, protegidos por políticos, que siguen haciendo descuentos compulsivos.

Reforma antidopaje

La Cámara de Senadores ayer dio media sanción al proyecto de ley que crea la Agencia Nacional Antidopaje del Paraguay (Pnad – Py)”. El expediente, remitido por el Poder Ejecutivo, pasa a la Cámara de Diputados.

Dicha organización busca reemplazar y elevar de categoría a la Organización Nacional Antidopaje Paraguay (Onad Py). Solo la senadora Yolanda Paredes (CN) expuso objeciones al señalar que esta agencia nueva no puede ser “independiente” y al mismo tiempo depender del Ejecutivo. También advirtió que la norma no especifica que es el “dopaje” porque se remite a normativas internacionales.

El senador Juan Carlos “Nano” Galaverna (ANR, HC), presidente de la Comisión de Deportes, dijo que el proyecto fue analizado de manera conjunta con las Comisiones de Legislación, Hacienda y Cuentas y Control, contando con la presencia del ministro de Deportes, César Ramírez, su equipo de trabajo y representantes del Ministerio de Economía y Finanzas.

Señaló que el nuevo organismo busca ser más autónomo, con autarquía operativa, técnica y administrativa, bajo la dependencia de la Presidencia de la República.

Agregó que esta nueva agencia reemplazará a la actual ONAD Paraguay, que carece de la independencia requerida por la Agencia Mundial Antidopaje (WADA).

Los senadores cartistas Derlis Maidana y Silvio Ovelar, voceros de comisiones, se sumaron a los argumentos de Galaverna.

El proyecto fue aprobado por amplia mayoría y remitido a la Cámara de Diputados.