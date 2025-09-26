Comuna de Asunción no transfiere aportes a Caja Municipal de Jubilados desde hace cinco meses

Las deudas que tienen los municipios y la pésima gestión del Consejo de Administración, cuyo titular es el imputado Venancio Díaz Escobar, llevaron a la Caja de Jubilaciones a la quiebra técnica, pues no tiene liquidez propia.

Los jubilados y pensionados recién recibieron sus haberes de mayo y, para buscar más recursos, se llegó a vender valiosas propiedades y hasta rodados; sin embargo, la crisis continúa.

Se maneja que el Ministerio de Economía y Finanzas estaría transfiriendo en los próximos días a la Comuna capitalina recursos que le son adeudados por instituciones autónomas y autárquicas y, en contrapartida, la gestión de Luis Bello (ANR-HC) realice el pago de sus deudas.

El pasado martes, una comitiva de jubilados se reunió con Venancio Díaz Escobar para hacerle llegar sus inquietudes sobre la falta de pago de sus haberes.

Muchos de los jubilados indicaron que necesitan una previsibilidad y no estar con la incertidumbre y que de esos recursos económicos algunos pagan sus tratamientos médicos.