Mujica urge defender el voto en las elecciones en Ciudad del Este

Mujica aseguró que se trata de una disputa histórica entre el pasado corrupto, en alusión al Clan Zacarías Irún (ANR, HC), y un futuro de esperanza para la ciudad y el país. “El 9 de noviembre debemos cuidar mesa por mesa, voto por voto. Ese día vamos a demostrar que Ciudad del Este no se vende”, sentenció.

Hizo esta declaración el vienes último en un encuentro de dirigentes, mesarios y ciudadanos en general. “Nos jugamos grandes cosas. El pasado corrupto, mafioso, que extorsionaba, robaba y mantenía el caos en la ciudad quiere volver. Pero nosotros, que somos el presente, que hicimos más de 1.300 obras y logramos avances en salud, educación, cultura y turismo, vamos a defender cada voto y a demostrar que la gente ya no se deja engañar”, dijo.

Afirmó esto al referirse a la gestión de Miguel Prieto (Yo Creo), intendente opositor de CDE destituido por orden del cartismo.

Con internas partidarias que formalizarán los acuerdos, todo apunta a que Mujica enfrentará al colorado Roberto Gónzález Vaesken, quien tiene el apoyo del cartismo y el clan Zacarías junto a la disidencia.

En su intervención, Mujica agradeció al PLRA y a todos los sectores políticos que se mantienen firmes en la construcción de un proyecto alternativo. Denunció además los ataques de sectores que intentan frenar el crecimiento del movimiento.

Ataques

“Hoy soy blanco de más de 40 páginas en redes sociales que gastan miles de dólares para intentar desacreditarme, pero seguimos adelante firmes en nuestra convicción. Porque Dios y el pueblo están con nosotros”, aseveró.

Las internas partidarias se harán el próximo domingo 5 de octubre y los comicios el 9 de noviembre. El intendente electo administrará la comuna por un año ya que en 2026 se harán las elecciones municipales para el periodo 2026-2030.