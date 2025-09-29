Avanza polémica ley de “Arbitraje” en el Congreso

La mayoría de Honor Colorado del Senado aprobó recientemente, con modificaciones, la reforma de la Ley N° 1879/02, de Arbitraje, pese a los cuestionamientos de los opositores, quienes advierten que se busca violar la Constitución Nacional (CN) y crear “tribunales especiales” en casos de concesiones y negociados.

Los senadores opositores advirtieron que la ley era inconstitucional, que violará la independencia del Poder Judicial (Art. 248 de la CN) restando facultades a la Corte en juicios contenciosos.

Sin embargo, el dictamen de la comisión, presidida por el diputado Cleto Giménez, también sostiene que la iniciativa tiene como objetivo central establecer un marco jurídico claro y seguro para la resolución de conflictos a través del arbitraje, promoviendo mayor agilidad y transparencia.

El liberocartista argumentó que esto se fomentará la confianza de inversionistas, empresas y particulares en el uso del arbitraje como vía eficaz, transparente y equitativa de solución de controversias.

El documento se encuentra en el punto tres del orden del día de la sesión de hoy, convocada para las 09:30.