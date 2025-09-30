Gen Z: senadores opositores pedirán interpelación de Riera y comandante de la Policía

En una conferencia de prensa este martes en el Congreso Nacional, senadores de la oposición anunciaron que harán un pedido formal para que la Cámara Alta convoque al ministro del Interior, Enrique Riera, y al comandante de la Policía Nacional, comisario Carlos Benítez, para que brinden explicaciones sobre los incidentes registrados el pasado domingo en torno a la marcha contra la corrupción convocada por un grupo de jóvenes bajo la denominación “Generación Z”.

Durante la manifestación del domingo en el microcentro de Asunción, una multitud de personas marchó expresando su repudio contra la corrupción política y otros males institucionales que aquejan a la sociedad paraguaya.

Hubo escaramuzas menores entre los manifestantes y la Policía - que desplegó miles de agentes en el microcentro – en las calles aledañas al Congreso Nacional y tensión frente a la Comandancia de la Policía luego de la detención de una manifestante. Ya entrada la noche se registraron incidentes y represión policial en varios puntos del microcentro, donde, según afirma la Policía, hubo detenidos por “vandalismo”.

Unas 30 personas fueron aprehendidas el domingo por la Policía y liberadas ayer lunes por el Ministerio Público.

“Un perjuicio enorme a la imagen de la Policía”

El senador Rafael Filizzola (País Solidario) calificó la actuación de la Policía como “un acto de cobardía” y señaló que hicieron uso de fuerza a pesar de superar en “una proporción de diez a uno” en número a los manifestantes.

“¿Cómo queda el honor del uniforme? Es un perjuicio enorme a la democracia y a la imagen de la Policía”, dijo el legislador opositor, quien afirmó que la situación el domingo se desbordó por culpa de los uniformados y no los manifestantes.

Luego de la marcha trascendió en redes sociales información de que la Policía supuestamente monitoreó en los días previos conversaciones en redes sociales y en grupos de mensajería como WhatsApp, Telegram o Discord presuntamente asociados a la organización de la marcha del domingo, e incluso que habría sugerido solicitar a empresas de telefonía registros de llamadas y mensajes de personas y números de teléfono específicos.

El senador Filizzola señaló que la Policía no puede “tocar comunicaciones privadas” sin orden judicial y volvió a calificar la actuación de los uniformados como “pyraguereato”, en referencia a los informantes secretos de la Policía durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989).

Opinó que cualquier información conseguida por la Policía por esos medios no es más que “basura obtenida ilegalmente” y “chismes de barrio” de los que la Policía echó mano para justificar su actuación del domingo.

Interpelación

El senador Filizzola dijo que el comandante de la Policía debería renunciar “si le queda dignidad” y que, si no lo hace, el presidente Santiago Peña tiene “la obligación” de destituirlo tanto a él como al ministro del Interior.

El parlamentario señaló que se necesitan las firmas de seis senadores para impulsar el pedido de interpelación y dijo confiar en que habrá el apoyo necesario.

“Van a venir a decir cualquier cosa, pero que vengan para que quede documentado, quiero ver por escrito por qué detuvieron a cada persona”, dijo.

“La piedra invisible”

El senador hizo también referencia al incidente registrado el domingo, en medio de los enfrentamientos, cuando una motocicleta en la que viajaban dos agentes del Grupo Lince de la Policía atropelló y lesionó a dos mujeres que se hallaban sobre la vereda en la calle Azara.

El comandante de la Policía afirmó que los agentes perdieron el control del biciclo porque una piedra impactó en el casco del conductor.

“Quiero ver la piedra invisible que se fue por el casco de estos dos torpes”, dijo el senador Filizzola.

Mensaje “nefasto” para los jóvenes

En líneas similares se manifestó la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional), quien dijo que el comandante de la Policía debe “poner su cargo a disposición”.

La legisladora opinó que la actuación policial, en particular lo que se refiere a la supuesta intercepción de mensajes y chats en los días previos a la marcha, “deja un precedente nefasto” y transmite a los jóvenes el mensaje de que “salir a manifestarse por sus derechos es delito”.

“La idea es desmotivar, Peña ya no puede atajar el hartazgo de la gente, el robo descomunal de este gobierno en detrimento sobre todo de los jóvenes, por eso salieron a manifestarse”, agregó.