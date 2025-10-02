Política

Hoy fenece plazo de propaganda electoral en Ciudad del Este

La Justicia Electoral informó que esta medianoche fenece el plazo de propaganda para las elecciones internas complementarias en Ciudad del Este. Estas internas se realizarán este domingo 5 de octubre.

Por ABC Color
02 de octubre de 2025 - 01:00
Daniel Mujica en campaña electoral.
De esta manera se oficializarán a los aspirantes a intendente de Ciudad del Este que competirán en las elecciones del 9 de noviembre con el fin de culminar el periodo 2021-2026. El cargo quedó vacante tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo), en una represalia del cartismo.

La oposición consensuó la candidatura a intendente de Daniel Mujica (Yo Creo), exasesor de Prieto y excandidato a gobernador de Alto Paraná en 2023.

En la ANR, los cartistas y los disidentes acordaron apoyar la candidatura del exgobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken (Lista 10). Los demás aspirantes son: Rubén Azcona (Lista 7) e Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4).

Papeleta de votación en la interna de la ANR.
A las 23:59 fenece propaganda electoral

El TSJE indicó que, en Ciudad del Este, hoy, a las 23:59, fenece el periodo para hacer propaganda electoral, conforme al artículo 290 del Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley N° 7135/23.

La Justicia Electoral asiste técnica y logísticamente a los Tribunales Electorales partidarios.

