Hoy fenece plazo de propaganda electoral en Ciudad del Este

De esta manera se oficializarán a los aspirantes a intendente de Ciudad del Este que competirán en las elecciones del 9 de noviembre con el fin de culminar el periodo 2021-2026. El cargo quedó vacante tras la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo), en una represalia del cartismo.

La oposición consensuó la candidatura a intendente de Daniel Mujica (Yo Creo), exasesor de Prieto y excandidato a gobernador de Alto Paraná en 2023.

En la ANR, los cartistas y los disidentes acordaron apoyar la candidatura del exgobernador de Alto Paraná, Roberto González Vaesken (Lista 10). Los demás aspirantes son: Rubén Azcona (Lista 7) e Ygnacio Flores “León Karê” (Lista 4).

A las 23:59 fenece propaganda electoral

El TSJE indicó que, en Ciudad del Este, hoy, a las 23:59, fenece el periodo para hacer propaganda electoral, conforme al artículo 290 del Código Electoral Paraguayo, modificado por la Ley N° 7135/23.

La Justicia Electoral asiste técnica y logísticamente a los Tribunales Electorales partidarios.