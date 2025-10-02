Latorre no se anima a poner las manos en el fuego por Peña pero justifica que no dé la cara

En dos ocasiones ayer se le consultó a Latorre si estaría dispuesto a “poner las manos en el fuego” por el presidente de la República, lo cual no se animó a hacer, limitándose a repetir que personalmente cree que el “presidente Santiago (Peña) es una persona honesta que busca lo mejor para este país y estoy convencido que en su tiempo esta situación será aclarada”.
Ayer, Latorre estuvo compartiendo con Peña un encuentro político en Ciudad del Este, donde supuestamente no habló con Peña sobre la posibilidad de que este salga a aclarar los graves indicios que lo salpican en el caso de “Los Sobres del Poder”, diciendo en palabras cortas que cree que hablará cuando a este se le ocurra pertinente.
“Yo no tuve una conversación con respecto al proceso comunicacional de esta situación, pero en términos personales, creo que Santiago va a hacer las aclaraciones pertinentes”, insistió el titular de Diputados, que evitó referirse a los serios indicios que se fueron revelando.
Durante la entrevista se le insistió sobre si cree normal -y no grave- que como políticos manejen millonarias sumas de dinero en dólares y además en efectivo y la emisión de facturas a nombre de tercero, pero Latorre evitó responder.
