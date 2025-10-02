Latorre no se anima a poner las manos en el fuego por Peña pero justifica que no dé la cara

El presidente de la Cámara de Diputados, el cartista Raúl Latorre, si bien apañó al presidente de la República, Santiago Peña, y justificó que siga en silencio por el caso de “Los sobres del Poder”, no se animó a poner la mano en el fuego por mandatario. Se limitó a decir que cree que en algún momento Peña aclarará el tema.