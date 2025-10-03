Renuncia titular del Indi y ya designan a su reemplazante

Juan Ramón Benegas renunció hoy a su cargo como Presidente del Indi.

El Presidente de la República en ejercicio, Pedro Alliana, aceptó la misma y ya designó a su reemplazante.

Desde la Presidencia de la República indicaron que mediante el Decreto 4.655 designaron como nuevo titular del Indi a Hugo Ramón Samaniego Hermosilla.

La renuncia de Benegas se dio luego de que decidió cerrar la oficina central del Indi en Asunción. Los indígenas, para expresar su descontento, cerraron rutas en varios puntos del país durante varias semanas.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Yby Yaú: indígenas vuelven a bloquear ruta PY05

Cierre de rutas

Actualmente, varios grupos de indígenas cierran varias rutas a nivel país. Uno de los puntos es en la ruta PY09, Carlos Antonio López, pero apenas se dio a conocer la renuncia, conductores de la zona indicaron que el paso se liberó.