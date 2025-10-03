Nacionales

Yby Yaú: indígenas vuelven a bloquear ruta PY05

Unos 70 nativos de distintas parcialidades volvieron a cerrar esta mañana la ruta PY05 a la altura del puente ubicado sobre el arroyo Yby Yaú, en el departamento de Concepción. Ayer mantuvieron conversaciones con autoridades de la zona, a pesar de ello no llegaron a un acuerdo y continúan con la medida de protesta.

Por Aldo Rojas
03 de octubre de 2025 - 10:22
Unos 70 nativos realizan el bloqueo de la ruta en la ciudad de Yby Yaú.

Los indígenas iniciaron el bloqueo de la ruta PY05, a la altura del kilómetro 107, a las 8:20 de este viernes. Según indicaron estaban aguardando novedades sobre la renuncia o remoción del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, pero como no se dieron esas situaciones, iniciaron en ese horario.

Los 70 nativos permanecen en el puente sobre el arroyo Yby Yaú y al igual que ayer bloquendo la carretera por casi 12 horas, solo estarían liberando el paso a la tarde.

Ayer llegaron hasta el lugar del bloqueo los diputados Arturo Urbieta (ANR) y Virina Villanueva (ANR), la gobernadora Liz Meza (ANR), entre otras autoridades. Conversaron con los indígenas, que se mantuvieron en la postura de seguir cerrando la ruta hasta que el presidente del Indi deje el cargo.

