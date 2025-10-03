Yby Yaú: indígenas vuelven a bloquear ruta PY05

Los indígenas iniciaron el bloqueo de la ruta PY05, a la altura del kilómetro 107, a las 8:20 de este viernes. Según indicaron estaban aguardando novedades sobre la renuncia o remoción del presidente del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), Juan Ramón Benegas, pero como no se dieron esas situaciones, iniciaron en ese horario.

Los 70 nativos permanecen en el puente sobre el arroyo Yby Yaú y al igual que ayer bloquendo la carretera por casi 12 horas, solo estarían liberando el paso a la tarde.

Ayer llegaron hasta el lugar del bloqueo los diputados Arturo Urbieta (ANR) y Virina Villanueva (ANR), la gobernadora Liz Meza (ANR), entre otras autoridades. Conversaron con los indígenas, que se mantuvieron en la postura de seguir cerrando la ruta hasta que el presidente del Indi deje el cargo.

