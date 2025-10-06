Menores son utilizados para crímenes “porque no tienen una pena elevada”, según Lizarella

En junio de este año, la Cámara de Senadores aprobó elevar a 15 años la pena máxima de prisión para adolescentes que cometan delitos graves (crímenes). La sanción máxima actual es de ocho años de cárcel y luego de que la propuesta haya ido a la Cámara de Diputados, se planteó que la condena llegue a diez años.

Al respecto, la senadora cartista Lizarella Valiente detalló que la Cámara Alta deberá estudiar nuevamente la propuesta, junto a “varias aristas” entre convenios internacionales.

“Tenemos que analizar realmente si verdaderamente se cumple con educar para la reinserción. Un joven con una pena que cumpla 18 años en esperanza, tiene que pasar a otra penitenciaria de adultos”, mencionó.

Asimismo, apuntó que “en realidad” los menores “son utilizados porque no tienen una pena elevada” o incluso una más “flexible“, para cometer crímenes.

Sospechosos del asesinato a militar

El teniente coronel Guillermo Moral falleció el pasado jueves en horas de la tarde frente a la sede de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, mientras estaba en la vía pública dentro de su vehículo, a consecuencia de disparos realizados desde una motocicleta en la que viajaban dos personas.

El pasado sábado, la Policía informó que, gracias a grabaciones de cámaras de seguridad en las inmediaciones del lugar del crimen, logró identificar a los supuestos atacantes: Rogelio Lemuel Díaz (18) y un adolescente de 16 años, quienes continúan prófugos.

