Adolescente fue probablemente violada, torturada y estrangulada hasta la muerte

Camila Belén Toledo González, de 16 años de edad, fue hallada muerta el martes a las 18:30 aproximadamente en un patio baldío de la compañía Isla Aranda de Limpio, en las coordenadas 25° 12′ 21″S, 57° 27′ 19″ W, a 900 metros de la Ruta Luque-Limpio.

La menor de edad vivía en ese mismo vecindario, en teoría, a cargo de una madrina, aunque también últimamente llevaba ya una vida casi independiente e incluso cuidando de su hermanito de 12 años.

Resulta que el papá de ambos murió hace tres años y la mamá está presa desde el año pasado, cuando fue detenida por su presunta responsabilidad en el asalto a un chofer de un colectivo.

Cuando hallaron su cuerpo, la víctima estaba semidesnuda y su rostro denotaba que fue brutalmente golpeada.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Lea más: Revelan causa de muerte de adolescente de 16 años hallada en Limpio

El jefe de la comisaría 9° Central de Limpio, comisario principal José Acosta, dijo que Camila fue vista por última vez en la ciudad el domingo último.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

¿Feminicidio?

El fiscal de Limpio, Víctor Villaverde, por su parte, reveló que ese día la chica incluso habría visitado la Costanera de Asunción con unos amigos.

El fiscal también precisó que no había una denuncia formal sobre su desaparición y que en principio apuntan a un probable caso de feminicidio.

Aparentemente, la chica tenía parejas casuales.

Su último novio oficial, con el que cortó hace dos meses, ya se presentó ante las autoridades para prestar colaboración.

Adolescente fue golpeada salvajemente

El doctor Pablo Lemir, director de Medicina Legal del Ministerio Público, confirmó tras una autopsia en la Morgue Judicial de Asunción que la adolescente murió por asfixia por estrangulación manual.

También dijo que tenía arañazos y escoriaciones generados cuando intentó defenderse de su verdugo, que seguramente fue un hombre, por la fuerza ejercida contra ella.

El doctor Lemir contó además que la menor de edad tenía golpes del puño en la cara y que tomaron muestras para determinar si fue abusada sexualmente, algo de lo que se tiene una fuerte sospecha.

Investigadores, tras videos de cámaras de seguridad de Limpio

Probablemente, Camila estaba inmersa en el mundo de las drogas, especialmente desde que su mamá se fue al Buen Pastor.

Supuestamente utilizaba su casa para recibir a personas de todo tipo, algunas de las cuales pudieron haberla atacado este último fin de semana.

Policías de Homicidios están abocados a conseguir videos de los lugares donde fue vista por última vez.

Una amiga habría contado que ese domingo ella subió a un automóvil con un hombre que la recogió en el centro de Limpio.