“Recuperemos Asunción, Ahora”, dice convocatoria del PDP y Sole Núñez

Los organizadores del evento señalan que bajo la consigna “Recuperemos Asunción, Ahora” se busca generar un espacio para dialogar y escuchar en el marco de un encuentro ciudadano.

Soledad Núñez es presentada como invitada especial al evento organizado por el PDP. La aspirante a jefa municipal de la capital dentro de la oposición meses atrás inscribió el movimiento político “Alternativa Asunción”, ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Según el comunicado del movimiento liderado por Núñez, el mismo “nace como un espacio plural y abierto que busca convocar a todos los asuncenos —sin importar afiliaciones partidarias previas— con el objetivo de levantar Asunción y devolverle el rumbo que merece”.

Candidatos

Actualmente confirmaron sus aspiraciones para la intendencia de Asunción la exministra de la Vivienda, Soledad Núñez; la diputada Johanna Ortega (PPS) y Agustín Saguier (PLRA). La exsenadora Kattya González también se presentó como aspirante, pero declinó posteriormente.

Núñez expone sus ideas y propuestas para Asunción en su cuenta de X e integró un bloque que exigió la renuncia de exintendente capitalino Oscar “Nenecho” Rodríguez.

“Se fue un intendente sin rumbo, pero Asunción recupera la oportunidad de soñar con un futuro distinto. En el 2026 estará en juego la continuidad del saqueo o un nuevo comienzo. Que nos encuentre unidos para recuperar nuestra ciudad y devolverle su dignidad”, escribió en uno de sus mensajes.