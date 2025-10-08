Líder Amarilla pide coherencia del Gobierno paraguayo en el reconocimiento a Palestina

El Gobierno de Santiago Peña debe mantener coherencia con la resolución de 2011, mediante la cual Paraguay reconoció formalmente a Palestina como Estado libre e independiente, con las fronteras del 4 de junio de 1967, según el senador Líder Amarilla (PLRA).

Amarilla resaltó que nuestro país debe mantener su respaldo a la soberanía palestina y abogar por una solución pacífica al conflicto con Israel.

“Le reconocimos a Palestina como país independiente. Yo creo que nosotros tenemos que seguir manteniendo nuestra posición, que es la de seguir reconociendo a Palestina como Estado soberano. Palestina debe estar en igualdad de condiciones para sentarse a negociar con Israel y llegar a la paz que tanto se anhela. Nosotros tenemos que ser coherentes con nuestra política internacional”, expresó.

La posición de Amarilla coincide con la postura asumida por el Directorio del PLRA, que en su sesión del 3 de octubre pasado exigió al Gobierno paraguayo ratificar el reconocimiento otorgado al Estado palestino.

Paraguay debe buscar la paz entre Israel y Palestina

El legislador sostuvo que el país debe promover una mesa de negociación entre ambos Estados para alcanzar una solución pacífica al conflicto. Afirmó que la vía diplomática debe fortalecerse mediante la ratificación del reconocimiento de la soberanía palestina asumida por Paraguay.

“No se necesita exterminar para hacer valer tu posición. Necesitamos mantener la posición de reconocer a Palestina y si Donald Trump tiene la capacidad militar de hacerle sentar a la mesa de negociación a ambos, fantástico. Con seguir matando gente no va a encontrar la solución”, agregó.

No solo Estados Unidos tiene la razón

Amarilla, además, destacó que 148 países ya reconocen a Palestina como Estado soberano, en contrapartida a la postura de Estados Unidos.

“No podemos estar equivocados 148 países con respecto a este tema. ¿Solamente Estados Unidos tiene la razón? Los países más importantes del mundo, entre ellos los que forman parte del Consejo de Seguridad de la ONU, menos EE. UU., reconocen a Palestina como Estado soberano”, mencionó.

El reconocimiento paraguayo realizado en enero de 2011 implica que, para nuestro país, al Estado palestino le corresponden la Franja de Gaza, Cisjordania y el sur de Jerusalén, territorios actualmente en disputa con Israel.

Actualmente, están en curso negociaciones entre el grupo islamista Hamás (proPalestina) y el gobierno de Israel para una tregua en la Franja de Gaza. Egipto, Turquía y Catar participan como mediadores.