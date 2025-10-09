Caso del coronel Belotto queda en manos de Justicia ordinaria y Junta de Calificaciones de FF. AA.

El ministro de Defensa Nacional, Óscar González, acompañó la decisión del Senado de aprobar el ascenso póstumo al teniente coronel Guillermo Moral, quien había denunciado al coronel Luis Belotto.

“Todo nuestro apoyo y nuestra gratitud a los senadores que propician esta ley. Honramos la memoria del teniente coronel Moral, con mucha emoción lo digo. Es un ejemplo de honestidad y valentía”, expresó el ministro.

Moral fue asesinado el jueves pasado por presuntos sicarios. El militar había denunciado en mayo del 2023 un presunto intento de ingreso de un celular al narco Miguel “Tío Rico” Insfrán, recluido en prisión.

Interviene Junta de Calificaciones

Consultado sobre el caso del coronel Luis Belotto, detenido tras la denuncia de Moral, González señaló que la Justicia castrense ya no intervendrá, pues la institución se allanará a la justicia ordinaria.

Agregó que la Junta de Calificaciones tomó intervención y es la que tomará una decisión por parte de las Fuerzas Armadas. Adelantó que podría hacerlo incluso antes de que la Justicia ordinaria resuelva una eventual condena.

El ministro explicó que la decisión de la Junta de Calificaciones depende directamente del comandante en jefe, el presidente Santiago Peña.