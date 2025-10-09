Senadores exigen a Santiago Peña respuesta en caso “sobres del poder”

Dos voces opositoras en el Congreso, la senadora Yolanda Paredes (Cruzada Nacional) y el senador Ever Villalba (PLRA), coincidieron en que la Fiscalía debe actuar con urgencia.

Yolanda Paredes, legisladora de Cruzada Nacional afirmó que los testimonios de Luz Candado y otros funcionarios de la Presidencia ya daban cuenta de la existencia de los sobres con dinero.

“Lo que hace la declaración de Óscar Tuma es ratificar lo que venimos sosteniendo. Este señor director de Finanzas de la Presidencia, César Ibarrola, y el mismo abogado Tuma, son testigos claves. Se impone que el fiscal general del Estado deje de dar vueltas e imprima el debido proceso, con apertura de la causa contra el presidente Santiago Peña, su esposa Leticia Ocampo y todas las personas afectadas”, señaló Paredes.

Ever Villalba: “No eran alfajores, eran dólares”

El senador liberal fue aún más duro y apuntó directamente al mandatario. “Es alarmante que el presidente Santiago Peña siga sin dar explicaciones sobre el escándalo de los sobres".

“Con los audios filtrados y las declaraciones del propio Tuma, ya no quedan dudas: lo que contenían no eran alfajores, sino dólares. La Presidencia de la República merece respeto, y con su silencio, Peña la degrada y alimenta las sospechas de que ese dinero tiene un origen ilegal”.

Las declaraciones de Tuma, sumadas a la exigencia de los legisladores, ponen en la mira al Fiscal General del Estado, a quien reclaman dar curso a una investigación formal.

El caso de los sobres de dinero en la residencia presidencial se perfila como uno de los mayores escándalos que enfrenta la administración de Santiago Peña desde su asunción al mando presidencial.