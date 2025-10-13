Falleció Julio Velázquez Tillería, exministro y exsenador

Según confirmaron desde la Entidad Binacional Yacyretá, el consejero Julio César Velázquez Tillería (ANR) falleció este mediodía. De acuerdo a lo indicado por fuentes cercanas, se encontraba en estado delicado de salud debido a un cuadro de cáncer.

En el marco de su carrera profesional dentro de la salud, se desempeñó como médico de planta en el Instituto de Medicina Tropical y en el Instituto de Previsión Social. Tenía varios postgrados, como en gerencia en salud, salud pública y medicina basada en evidencias.

Lea más: Julio Velázquez reconoce pago de favores

Trayectoria política de Julio César Velázquez

Fue intendente de Fernando de la Mora desde el 2001. En el 2003, de la mano de Nicanor Duarte Frutos, dejó el cargo para asumir como ministro de Salud Pública, en medio de múltiples denuncias por malos manejos administrativos. Incluso la Junta Municipal lo había denunciado por supuestas graves irregularidades en licitaciones y contrataciones directas, ante la Contraloría.

Lea más: Cupo a Velázquez es una bofetada al 31M, afirman

Luego de ser ministro, en el 2008, llegó al cargo de senador, puesto que ocupó hasta el 2018. Durante ese periodo, se vio envuelto en varias polémicas, la más resaltante fue en el 2017, cuando se autoproclamó presidente del Senado para la denominada “sesión mau” que tenía como objetivo aprobar el inconstitucional proyecto de reelección presidencial vía enmienda, hecho que derivó en la quema del Congreso y la posterior muerte del joven liberal Rodrigo Quintana.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

De la misma manera, en el periodo de Mario Abdo Benítez fue designado consejero del Instituto de Previsión Social (IPS). De este lugar fue destituido en 2019 tras denuncias de supuestas irregularidades en millonarias licitaciones de la previsional.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

También llegó a ser miembro de la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana. Su último cargo lo ocupó dentro de la EBY, donde se desempeñó como concejero hasta antes de fallecer.

Lea más: Exministro de Salud Pública cuenta con valiosos inmuebles y lujosos vehículos