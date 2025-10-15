Concejala suplente no pudo jurar por falta de quórum en la Junta de Lambaré

Blanca Ojeda no pudo jurar hoy para reemplazar a uno de los dos concejales colorados suspendidos de la Junta Municipal de Lambaré, Víctor Silvera y Cornelio “Titito” Segovia, quienes protagonizaron una pelea el año pasado en plena junta, pero que trabaron su sanción mediante un pedido de aclaración al Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE).

Ojeda asumiría luego de que el exdiputado colorado cartista Orlando Arévalo renunció a asumir la banca, ya que figura como uno de los suplentes que debía asumir; sin embargo, funcionarios municipales realizaron una protesta en contra de su juramento y cerraron la municipalidad.

Arévalo está bajo investigación fiscal por asociación criminal y lavado de dinero, motivo por el cual renunció a su banca antes de enfrentar un juicio político luego de darse a conocer chats con el ya extinto diputado Eulalio “Lalo” Gomes en los que negociaban salvatajes a jueces y fiscales en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) cuando Arévalo era presidente del órgano extrapoder.

El juramento de Ojeda no se logró concretar debido a que los concejales Lorenzo Mendieta, Arturo Toñánez, Adolfo Lezcano y Rodolfo Brítez, quienes responden al intendente, Rosa Agustín “Guido” González, se levantaron y salieron de la sala, por lo que dejaron sin quórum la sesión.

Concejala es funcionaria del Congreso

La concejala suplente Blanca Ojeda es además funcionaria permanente desde hace 15 años del Congreso Nacional. La misma solicitó un permiso sin goce de sueldo desde que fue notificada y convocada para jurar como concejala, ya en noviembre del año pasado, según explicó a nuestra redacción.

“La ley nos ampara, pedido especial sin goce de sueldo, se llama, para asumir cargos electivos, como este, o para estudios. Mi intención es cumplir, ya que fui proclamada como electa y aportar a mi comunidad. En el Congreso hay muchísimos compañeros que son concejales titulares en sus municipios que tienen ese permiso especial también”, señaló.

Confirmó que pertenece al movimiento Honor Colorado, de la Asociación Nacional Republicana (ANR), con el equipo de Carolina González y Orlando Arévalo, desde su fundación, mientras que Guido González se unió al movimiento después de las últimas elecciones internas, ya que el mismo antes pertenecía al movimiento Colorado Añetete del expresidente de la República, Mario Abdo Benítez. Además, es convencional número 1 de la Seccional 5 de Lambaré.