Ciudad del Este: este domingo arranca el periodo de propaganda electoral

Desde este domingo, arranca oficialmente el periodo de propaganda electoral rumbo a la Elección de Intendente Municipal de Ciudad del Este, que se extenderá hasta el jueves 6 de noviembre.

Por ABC Color
19 de octubre de 2025 - 09:59
Dani Mujica, candidato de YoCreo y Roberto González Vaesken, candidato del Partido Colorado, para las elecciones de intendente de Ciudad del Este.
El Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) habilitó este domingo el inicio de la campaña proselitista en el distrito de Ciudad del Este, departamento de Alto Paraná, de cara a las elecciones para elegir al nuevo intendente municipal.

De acuerdo con el cronograma electoral, los candidatos podrán realizar actividades de propaganda política hasta las 23:59 del 6 de noviembre.

El siguiente paso en el calendario electoral será la presentación electrónica de la Declaración de Ingresos y Gastos de Campaña (DIGC), trámite que cada aspirante deberá cumplir mediante el sistema SINAFIP-CANDIDATOS. Este requisito es obligatorio para todos los candidatos oficializados por el Juzgado Electoral de Alto Paraná.

Ciudad del Este: ¿cuándo son las elecciones?

La jornada electoral para elegir al próximo Intendente de Ciudad del Este se desarrollará el domingo 9 de noviembre.

El ganador ocupará el cargo dejado por el destituido Miguel Prieto (Yo Creo) hasta la finalización del actual periodo municipal 2021–2026.