Elecciones extraordinarias en Ciudad del Este: comienza la etapa de propaganda electoral

A diferencia de un período normal, en esta elección la propaganda electoral será más breve, considerando que se trata de comicios extraordinarios para completar el período 2021-2026. El llamado a elecciones se dio como consecuencia de la destitución de Miguel Prieto (Yo Creo) promovida por el movimiento HC.

El cronograma electoral establece que el período de propaganda se desarrollará desde el domingo 19 de octubre hasta las 23:59 del jueves 6 de noviembre de 2025, conforme al artículo 290 de la Ley Nº 7135/23.

Asimismo, el cronograma dispone que el Juzgado Electoral de Asimismo, el cronograma dispone que el Juzgado Electoral de Alto Paraná resolverá las tachas e impugnaciones presentadas hasta mañana, sábado 18 de octubre, y procederá a la oficialización de las candidaturas.

Los candidatos elegidos tras las internas partidarias son: Jorge Daniel Romero Lovera, del Partido Ecologista; Celso Miranda, del Partido Patria Soñada; Daniel Pereira Mujica, del movimiento Yo Creo; y Roberto González Vaesken, de la ANR.

Preparan útiles electorales

Mientras tanto, funcionarios de la Coordinación Departamental de Alto Paraná de la Justicia Electoral se encuentran abocados a la carga y preparación de los maletines electorales que serán utilizados en la elección. Como parte del procedimiento, el Departamento de Materiales y Útiles, dependiente de las Direcciones de Recursos Electorales y Logística Electoral, entregó 795 maletines electorales a la referida coordinación para la carga de los materiales y útiles electorales.

Los maletines electorales contienen urnas plásticas, tinta indeleble, boletines de voto, expedientes electorales, certificados de votación para los electores, papel higiénico, bolígrafos, reglas y otros elementos necesarios.

En esta elección se utilizarán papeletas y, además, se contará con los servicios de voto en casa, voto en mesa accesible y mesa de ayuda. Serán habilitadas 795 mesas receptoras de votos, distribuidas en 23 locales electorales.