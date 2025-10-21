Video: “Sabemos que es inconstitucional, pero igual apoyamos”, sostuvo presidenta de la Junta de Caapucú sobre prohibición de Halloween

La presidenta de la Junta Municipal de Caapucú, Lidia Téllez, defendió la polémica resolución del intendente Gustavo Penayo que prohíbe las fiestas de Halloween en el distrito. Aunque reconoció que la medida viola la Constitución, afirmó que “el intendente tiene potestad” y anunció que saldrá a las calles para ayudar a controlar su cumplimiento.