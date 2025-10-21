“Cada vez se degenera más”: la justificación del intendente de Caapucú para prohibir Halloween

En comunicación con ABC Cardinal este martes, el intendente de la ciudad de Caapucú, Gustavo Penayo (ANR, Partido Colorado), dio detalles sobre la decisión de su Municipalidad de prohibir las fiestas públicas o privadas de Halloween en esa localidad por considerarlo un evento contrario a “las tradiciones espirituales y culturales del pueblo paraguayo”.

La Municipalidad de Caaupucú, departamento de Paraguarí, emitió ayer una resolución por medio de la cual establece una prohibición de que se realice en el distrito “toda clase de fiestas, eventos o actividades públicas o privadas alusivas o conmemorativas” de Halloween (Día de Brujas, 31 de octubre), con el argumento de que “introduce símbolos y prácticas vinculadas a la oscuridad, la muerte y la superstición, contrarias a la formación moral y religiosa de la niñez y la juventud, así como la identidad cristiana del distrito”.

El intendente Penayo dijo hoy que la prohibición afecta a eventos de Halloween que se realicen en espacios públicos o que sean publicitados.

“De repente si se hace alguna actividad privada en la casa no vamos a poder atajar”, indicó, y añadió que las fiestas se pueden realizar dentro casas privadas, “sin publicidad”.

El jefe comunal comentó que hoy se reunirá con la Junta Municipal para la reglamentación de la resolución. Indicó que infracciones serán comunicadas al Juzgado de Faltas de la Municipalidad y dijo que a la hora de definir las sanciones “vamos a tener en cuenta el tenor, qué tipo de eventos y qué provocaciones realiza la gente que practica estas cosas”.

“Cada vez se degenera más lo de los jóvenes”

Enfatizó que la Municipalidad tiene la atribución de autorizar la realización de fiestas e insistió en que “las fiestas con este contenido no vamos a autorizar”.

Como argumento, dijo que “cada vez se degenera más lo de los jóvenes, terminan en coma de alcohol o no sé qué”, y agregó que la decisión de prohibir las fiestas de Halloween se tomó “precautelando a los jóvenes”.

El intendente Penayo dijo también que es necesario “elaborar algún castigo para la agente que daña el derecho de terceros” con acciones como “venir a desnudarse o con disfraces antivalores o anticristianos frente a la iglesia”, o “ir al cementerio a hacer prácticas”.

En su resolución, la Municipalidad de Caapucú advierte que la Policía Municipal local realizará controles en las noches del jueves 30 y el viernes 31 de octubre para garantizar el cumplimiento de la disposición.

Abogados han argumentado que la resolución de Caapucú es una violación de derechos de rango constitucional como los de la libertad de expresión y de culto.