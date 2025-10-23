Elección en CDE: hoy vence plazo para que candidatos presenten declaraciones de ingresos y gastos de campaña

Según el cronograma establecido por el Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), este jueves culmina el plazo para la presentación electrónica de las declaraciones de ingresos y gastos de campaña de los candidatos que pugnarán por la Intendencia de Ciudad del Este en la elección extraordinaria que tendrá lugar en la localidad esteña el próximo 9 de noviembre.

Los candidatos oficializados por el Juzgado Electoral del departamento de Alto Paraná tienen tiempo hasta las 23:59 de hoy para cargar esos datos en la plataforma del Sistema Nacional de Financiamiento Político.

Igualmente, vence hoy el plazo para la presentación de las listas de miembros de mesas de votos, veedores y apoderados de cada organización política que participará de la elección.

En contraste, este jueves comienza el periodo para el diseño y preparación de los materiales, útiles y documentos electorales para la votación del 9 de noviembre.

Elección extraordinaria en el Este

Son cuatro los candidatos que se han presentado para pugnar por la Intendencia de Ciudad del Este para lo que queda del periodo 2021-2026, luego de que la jefatura comunal quedara vacante tras la destitución del intendente Miguel Prieto (Yo Creo).

Los candidatos anunciados son Roberto González Vaesken, por el Partido Colorado (ANR, Asociación Nacional Republicana); Celso Miranda, por el partido Patria Soñada; Daniel Pereira Mujica, por Yo Creo; y Jorge Romero Lovera, por el Partido Ecologista.

Para la votación en Ciudad del Este serán habilitadas 795 mesas receptoras de votos, distribuidas en 23 locales para los 237.223 votantes inscriptos.

La votación tendrá lugar de 07:00 a 17:00, con papeletas.