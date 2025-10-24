Cruzada Nacional se une a candidato de Yo Creo en CDE

El movimiento político independiente Conciencia Democrática Esteña, que candidata a Daniel Mujica (YoCreo) para la intendencia de Ciudad del Este confirmó la alianza con el Partido Cruzada Nacional de cara a las elecciones del próximo 9 de noviembre.

“Ellos permitieron que presentemos nuestra lista de mesarios por Cruzada Nacional sin ningún condicionamiento con el objetivo de salvaguardar la voluntad popular”, confirmó Hugo Benítez, presidente de movimiento opositor.

De esta manera, el equipo de Cruzada Nacional decidió unir fuerzas a favor de Daniel Mujica junto a referentes del Partido Liberal y otros partidos opositores para enfrentar a candidato del Partido Colorado en las elecciones complementarias de Ciudad del Este para concluir en octubre del año próximo el periodo dejado por el destituido Miguel Prieto (YoCreo).