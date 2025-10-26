PDC hoy tiene su convención

En la asamblea, se presentará la acción de inconstitucionalidad contra la “ley 6501/2020 que regula la actividad financiera de los partidos, movimientos políticos, alianzas y concertaciones electorales. Su redactor es el abogado Jorge Darío Cristaldo Montaner.

En la convención ordinaria se analizará, entre otros temas, convocar y ratificar fecha para renovar autoridades y para las elecciones internas para las municipales.

Extraordinaria

En la convención extraordinaria se debatirá un pronunciamiento político sobre la situación actual del partido y del país también redactado por Cristaldo Montaner. Igualmente, se debatirá la modalidad de participación en las elecciones municipales y se actualizará el estatuto.