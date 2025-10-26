Video: Barán responde a pedidos de destitución y defiende su gestión al frente de Salud

La ministra de Salud, María Teresa Barán, se refirió a las críticas de los senadores Silvio “Beto” Ovelar y Rafael Filizzola, quienes solicitaron su destitución del cargo. La titular de la cartera sanitaria aseguró que desconoce las razones del enojo del legislador oficialista y defendió su gestión ante los cuestionamientos sobre el presupuesto de vacunas.

Barán afirmó que mantiene una actitud de respeto hacia Ovelar, aunque dijo no entender el motivo de su malestar. “Yo respeto mucho la posición del senador. No entiendo el motivo o las circunstancias por las cuales él tiene ese objetivo sobre mi persona”, expresó.

La ministra sostuvo que las críticas deben servir para mejorar la gestión. “Siempre dije que las críticas tienen que ser constructivas. Trato de que todas las crisis que tenemos en el Ministerio sean oportunidades para seguir mejorando”, indicó.

Barán destacó que su administración busca instalar una política de Estado en salud pública, orientada a garantizar el acceso universal a los servicios con calidad y calidez. “No queremos una política partidaria, sino una política de Estado. Estamos trabajando sobre cuatro pilares fundamentales: infraestructura, equipamiento, recursos humanos e insumos y medicamentos”, subrayó.

“El presupuesto de vacunas está protegido por ley”

En cuanto a las declaraciones del senador Filizzola, quien la acusó de haber reducido el presupuesto para vacunas en medio del brote de sarampión, Barán negó que la situación represente un riesgo para la salud pública.

“Nosotros trabajamos el presupuesto con el Ministerio de Economía, que es el que lo presenta al Congreso. Es cierto que hubo una disminución similar al año pasado, pero logramos reprogramaciones sin afectar el programa de vacunación”, explicó.

La ministra aclaró que el presupuesto de vacunas está protegido por ley y aseguró que Paraguay cuenta con uno de los programas de inmunización más sólidos de la región. “Uno de los mejores programas de salud pública que tenemos es el de vacunación”, afirmó.

Sobre el brote de sarampión detectado en el departamento de San Pedro, Barán precisó que los contagios se registraron en una comunidad menonita que rechaza la vacunación por motivos religiosos. “El brote se inicia en una comunidad menonita que vino de Bolivia para una actividad religiosa en Nueva Germania. No se trata de falta de vacunas, sino de resistencia a aplicarlas”, aclaró.