Eurodiputados visitan Paraguay para abogar acuerdo con Mercosur

Cuatro diputados al Parlamento Europeo, miembros de la Delegación para las Relaciones con Mercosur (DMER) visitan Paraguay este 28 y 29 de octubre. La visita tiene por objetivo fortalecer las relaciones con Paraguay y brindar un impulso al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y el Mercosur, refiere un informe oficial de la Embajada de la UE en Asunción.

La agenda de la Delegación europea incluye reuniones con el presidente de la República, Santiago Peña; el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre (ANR-HC); el Vice Ministro de Relaciones Exteriores, Víctor Verdún; los ministros del Interior, Enrique Riera; de Industria y Comercio, Javier Giménez; de Desarrollo Social, Tadeo Rojas; el titular de la Asociación Nacional de Electricidad (ANDE), Félix Sosa.

La visita también incluye encuentros con representantes de la sociedad civil y empresarios. Asimismo, efectuarán una visita a uno de los proyectos desarrollados conjuntamente por la UE y Paraguay.

Lea más: La nueva embajadora de la Unión Europea en Paraguay presenta sus credenciales a Peña

Delegación

Los miembros de la Delegación del Parlamento Europeo para las Relaciones con Mercosur que visitarán el país son: - Evelyn Regner (Austria, Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas). Esther Herranz García (España, Partido Popular Europeo). Gabriel Mato (España, Partido Popular Europeo). Mireia Borrás (España, Patriotas por Europa) La visita se da en el marco de una gira de trabajo que realizan los parlamentarios a Uruguay y Paraguay.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Negociaciones

El acuerdo comercial entre Mercosur y Unión Europea enfrenta una etapa decisiva tras más de 25 años de negociaciones.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

El entendimiento alcanzado entre las partes prevé la creación de un mercado conjunto que reuniría a780 millones de personas, abarcando comercio de bienes y servicios, inversiones, cooperación política y regulaciones ambientales, con impacto en el Producto Interno Bruto global.

La ratificación enfrenta obstáculos, especialmente por la posición de Francia, que expone la preocupación por los efectos sobre sus agricultores, informó el portal argentino Infobae.